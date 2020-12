Mediaset, fanno fuori Paolo Bonolis? "Trattative in corso, offerta clamorosa": chi sta per tornare al Biscione, terremoto in tv

24 dicembre 2020 a

La voce è di quelle appassionanti, un clamoroso ritorno a Mediaset? Il protagonista, è Enrico Papi che, secondo quanto anticipa davidemaggio.it, è in trattativa per un rientro al Biscione, lasciato nel 2017. I vertici di Mediaset, secondo quanto scrive il sito, avrebbero pensato proprio a lui per la nuova edizione di Scherzi a Parte, in arrivo su Canale 5 (l’ultima, nel 2018, è stata condotta da Paolo Bonolis). Ma non solo. Pier Silvio Berlusconi e i suoi metterebbero sul piatto anche la volontà di affidargli un nuovo preserale. Insomma, offerta pesantissima e clamorosa. Offerta quasi irrinunciabile. Mediaset, insomma, è pronta a riaccogliere uno dei suoi "figli", uno dei suoi volti storici. Davide Maggio aggiunge che le trattative sono in corso e con un tempismo un po' sospetto. Perché? Perché a Papi, stando ai rumors, verrebbero offerte le due "roccaforti" di Paolo Bonolis, in fase di rinnovo contrattuale. E davidemaggio.it avanza il sospetto: "Che sia una mossa per indebolire Bonolis prima del rinnovo?". Chissà...

