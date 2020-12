Grande Fratello Vip, ammissione bollente di Pierpaolo Pretelli: "Alla Salemi? Potrei farlo"

Francesco Fredella 26 dicembre 2020 a

Adesso Pierpaolo Pretelli ha un dubbio. Ed anima, ancora una volta, la vita nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il flirt (mai corrisposto) con Elisabetta Gregoraci, dice che potrebbe cedere a Giulia Salemi. Eppure solo qualche giorno fa era entrato in confusione per la sua ex, Ariadna. Confusione regna sovrana nella casa di Cinecittà di Canale 5.

A fargli un tranello ci pensa Tommaso Zorzi, che dice: “Ma tu la baceresti Giulia?”. E Pretelli risponde: “Potrei”. Ma poi interviene Stefania Orlando, che ha la mission di far sbottonare un po’ Pierpaolo. Gli suggerisce di togliere dalla stanza il quadro di Elisabetta. “A me da donna darebbe fastidio”, dice Stefania (tra l’altro la Salemi ha detto più volte di non voler essere una seconda scelta). Ma Pretelli frena ancora una volta. “Non sono ancora pronto”, dice ai suoi amici vipponi.

