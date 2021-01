È sempre mezzogiorno, "Non ne possiamo più". Il brusco sfogo di Antonella Clerici, altro che brindisi

01 gennaio 2021 a

Anche Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno su Rai1 ha brindato (in anticipo) al 2021. E il suo augurio è stato insolitamente brusco, anche se comprensibile: "Brindiamo alla fine di quest’anno, del quale non ne possiamo più!", ha esclamato la conduttrice alzando il calice idealmente con i suoi affezionati telespettatori. "E brindiamo ad un nuovo anno, il 2021! Buon anno! Ci vediamo in diretta lunedì 4 gennaio". E nel corso della puntata non sono mancati altri riferimenti "polemici" a questo maledetto 2020, che quasi tutti ricorderanno come "l'anno del Covid". "Pentola o dispensa? Cosa teniamo in pentola? Sicuramente la capacità di rinunciare al superfluo, mentre in dispensa buttiamo tutto il 2020". Come dare torto ad Antonellina?

