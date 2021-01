Grande Fratello Vip, "le mani addosso no!". Rissa a Capodanno tra Antonella Elia e Valeria Marini, disastro in studio

02 gennaio 2021 a

"Le mani addosso no". Capodanno in rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip su Canale 5. Lo speciale Happy New Year è stato "funestato" dal vivacissimo scontro tra le due primedonne. Qualche mese fa, da concorrenti nella casa di Cinecittà, erano arrivate a mettersi le mani addosso. Alfonso Signorini fa entrare la Marini, ospite d'onore, e mostra quelle immagini. La Elia, oggi opinionista, si mette le mani sulla fronte. Poi parte Valeria. "Diciamo che è stato un anno molto difficile per tutti, diciamo che le mani addosso non devono più esistere. Bisogna imparare a rispettare gli altri".





A quel punto la Elia sbotta: "Non mi parlare, guarda. Non mi parlare. Bisogna imparare anche ad usare la testa e ad essere intelligenti". Signorini sembra parteggiare per Valeria, che provoca Antonella: "Voglio solo dare sorrisi stellari". E quando il conduttore le dice "Brava", la Elia scalpita: "Ma Alfonso, non dire ‘brava’, che sembra che le dai della intelligente, è il nulla cosmico, è semplicemente patetica…". Signorini è evidentemente in imbarazzo, la situazione pare sfuggita di mano. "Lei è nemica di tutti", commenta la Marini. E la Elia chiude il caso: "Mi sono scocciata, fatela stare zitta, perché all’ultimo dell’anno non ho voglia di fare performance idiote. Non è il posto per rompere, questo!". Niente brindisi.

