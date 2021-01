Affari tuoi e gli ascolti, "cosa mi preoccupa davvero". Carlo Conti, il retroscena

02 gennaio 2021 a

“In questa fase della vita non guardo più i dati d’ascolto”. Così Carlo Conti in un’intervista rilasciata a Repubblica ha svelato come vive le sfide televisive con i colleghi. Sabato 2 gennaio tornerà in onda su Rai1 con la seconda puntata di Affari Tuoi, completamente rinnovato e adattato ai tempi del coronavirus. “C’è spazio per tutti - ha dichiarato - mi preoccupo di prendere una buona fetta di spettatori e di fare compagnia”. Da sabato 9 gennaio il suo programma dovrà scontrarsi con C’è posta per te, leader di ascolti di Canale 5. Conti però ha assicurato di non temere la concorrenza di Maria De Filippi e di avere buoni rapporti con tanti colleghi di Mediaset: “Con lei c’è stima, abbiamo condotto insieme il Festival di Sanremo. Quando ho saputo che sarei andato in onda di sabato l’ho chiamata”. Insomma, si rinnoverà la sfida Rai1-Canale 5 dalla prossima settimana e Conti inseguirà sempre lo stesso obiettivo: “Cerco di portare leggerezza, ogni età ha i suoi gusti”.

