Grande Fratello Vip, "ma che roba è?". Disastro in regia, Salemi e Pretelli da censura: Tommaso Zorzi sbrocca, bollino rosso

02 gennaio 2021

a

a

La notte di Capodanno al Grande Fratello Vip è stata infuocata per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono lasciati andare a baci appassionati sotto le coperte, e forse anche ad altro. “Io non lo avrei fatto, non fa parte del mio gusto”, è stata la critica di Tommaso Zorzi alla influencer, che è entrata dopo nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ma di certo non si può dire che abbia perso tempo. “Non hai tatto”, ha ribattuto sottolineando le emozioni che sta provando con Pretelli: “Le raccomandazioni sono facili da fare, ma anche io ho un cuore”. E così la Salemi ha ammesso di essersi lasciata andare senza freni, anche perché fuori dalla casa non riesce a trovare un fidanzato: invece dentro ha trovato un ragazzo che finalmente le piace. “C’è un decoro”, le ha però ricordato Zorzi alludendo a quanto accaduto quella notte, con la regia che è stata costretta a staccare l’inquadratura a causa di movimenti molto “sospetti” sotto le lenzuola.

