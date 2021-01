Affari Tuoi, vedete il pacco numero 2? Disastro in regia, ecco come va in onda: gelo su Rai 1 e clamoroso sospetto

03 gennaio 2021 a

Che disastro ad Affari Tuoi, alla seconda puntata della conduzione di Carlo Conti in questa stagione su Rai 1. Un "pacco sospetto". Molto sospetto. Già, perché il pacco della coppia che vedete nella foto è apparso, già aperto, nel bel mezzo della puntata, quando ancora mancavano sette pacchi da aprire. Il pacco sospetto appare con il filo staccato dalla ceralacca, che ne sigilla e garantisce la chiusura. Eppure poco dopo il pacco riappare chiuso, come per magia. Che è successo? Difficile pensare a "brogli", semplicemente a un terribile errore nel montaggio della puntata. Il pacco infatti risulta aperto durante l'intervento del comico Angelo Pintus, che probabilmente è stato registrato al termine della puntata e inserito in fase di montaggio in un segmento differente (escamotage tipico per le trasmissioni che non sono in diretta). Altri prove a favore di quest'ultima tesi, come nota davidemaggio.it, sono il bicchiere e la bottiglietta d'acqua a disposizione dei due concorrenti, che sono in una posizione differente quando il pacco risulta aperto e poi chiuso. A fugare ogni dubbio truffaldino, il contenuto del pacco: solo 25 euro e i due hanno perso 45mila euro pur di aprirlo.

