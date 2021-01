Ore 14, Alda D'Eusanio sbrocca con la Bernardini De Pace: "Sesso e droga? Lei mi sconvolge", caos su Rai 2

04 gennaio 2021 a

Scintille in diretta su Rai 2, nel corso del programma Ore 14, dove Alda D'Eusanio e l'avvocato Anna Bernardini De Pace hanno fatto scintille parlando del caso-Alberto Genovese. Ad aprire le danze è stata la Bernardini De Pace: "Se ci sono ragazze che per divertirsi fanno sesso in cambio o di droga e ovvio che poi ce chi se ne approfitta", ha affermato. Parole che però non sono piaciute alla D'Eusanio, che ha replicato a brutto muso: "La droga ti rende vittima, incosciente e illogica sono molto meravigliata e sconvolta dalle parole dell’avvocato". Insomma, i toni si sono subito alzati. A tempo record. Tanto che il conduttore, Milo Infante, è stato costretto ad intervenire per riportare sotto controllo la situazione: "Calma ragazze". E calma in studio fu...

