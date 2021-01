È sempre mezzogiorno, "o cambiavo o morivo". Antonella Clerici risponde così a Timperi: gelo in studio

05 gennaio 2021 a

a

a

"O cambiavo o morivo". Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno su Rai1, ospita in collegamento Tiberio Timperi, da 25 anni padrone di casa a Unomattina. Anche lei ha condotto lo storico format della mattina di Rai1, che costringe i presentatori a levatacce per fare compagnia ai telespettatori più mattinieri fin dall'alba. "Anche tu hai dato al mattino", ironizza Timperi. E la Clerici, ormai avvezza a orari più "umani" come sono quelli del mezzogiorno televisivo, conferma: "L’ho fatto per due anni (in coppia con Maurizio Losa e poi con Luca Giurato, ndr). Farlo tutti i giorni era faticoso. Tu in qualche modo ti salvi, dato che devi alzarti presto solo il sabato e la domenica".

"Non ne possiamo più". Il brindisi finisce male: Antonella Clerici, un brusco sfogo in studio a È sempre mezzogiorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.