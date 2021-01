"Grande Fratello Vip, "il pac***o di Pretelli". Filtran voci imbarazzanti sulla Gregoraci

07 gennaio 2021 a

“Chiedevo di continuo agli autori se andasse tutto bene. E mi dicevano che era tutto ok al Grande Fratello Vip”. Filippo Nardi ancora non ha digerito la squalifica dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, arrivata a causa di alcuni frasi su Maria Teresa Ruta che sono state tacciate di pessimo. “Tu se metti Rocco Siffredi in un programma - si è sfogato in una diretta di Instagram - ti aspetti che sia se stesso e se metti me dentro, dopo non puoi farmi fuori per le stesse ragioni per cui mi hai messo dentro”. Il ragionamento non fa una piega, con Nardi però che non ha finito qui e ha tirato in ballo anche altri concorrenti: “Francesco Oppini ha detto cose più cattive delle mie e con la rabbia. Lui è un bravissimo ragazzo, ma ci dovevano essere le stese regole per tutti e a questo punto, oggi, la casa sarebbe stata vuota”.

"Il politicamente corretto - ha proseguito il Conte - ci vieta di fare distinzioni. Io avrei preso tutti gli squalificati del gioco e li avrei fatti fare delle lezioni nella Casa. Perché non è stato riservato lo stesso trattamento a Francesco Oppini o Giulia Salemi, oppure Mario Balotelli? Perché le donne guardano il pacco a Pierpaolo Pretelli e nessuno si scandalizza?". A Elisabetta Gregoraci (e alla Salemi) saranno fischiate le orecchie.

