L'aria che tira, "schiaffeggiano la gente". Alessandra Ghisleri mai così dura col governo

08 gennaio 2021 a

a

a

Da una parte ci sono i retroscena, super dettagliati, e dall'altra le indicazioni del governo ai cittadini in fase di pandemia, quasi sempre imprecise: la pensa così Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research: "I cittadini non vogliono la crisi, non ne hanno bisogno, sono già in crisi, hanno bisogno di certezze. E leggono quanto sta accadendo nel governo semplicemente come uno scambio di potere", ha spiegato la sondaggista ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. E ancora: "Sarebbe bene mettere al centro il cittadino in questa discussione di crisi, perché così almeno la gente non si sentirebbe schiaffeggiata da posizioni politiche che guardano solo verso il proprio ombelico".

"Nel centrodestra devono stare attenti". Ghisleri, bomba politica su Salvini e Meloni: "Perché Berlusconi sta crescendo così"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.