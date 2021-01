Verissimo, Manila Nazzaro: “Lo sentivo ancora dentro”. Aborto spontaneo, una confessione drammatica

08 gennaio 2021 a





Quella di Manila Nazzaro è una storia che fa venire una stretta al cuore. L’ha raccontata a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 9 gennaio su Canale 5, e riguarda un aborto spontaneo. L’ex miss Italia e Lorenzo Amoroso desideravano moltissimo avere un figlio, ma recentemente hanno dato ai loro fan la notizia che nessuno mai avrebbe voluto ascoltare: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva - ha dichiarato la Nazzaro a Verissimo - quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare, io non volevo accettarlo”. Il motivo era semplice: “Lo sentivo ancora dentro. Avevo una certezza fisica. Poi un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”. Manila ha anche spiegato perché ha scelto di parlarne in tv, nonostante sia un qualcosa di ancora molto doloroso: “Può succedere a tutte, ma non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso. L’arcobaleno arriva sempre”.

