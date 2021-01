Maria De Filippi interrompe Amici: "Non tutti hanno coraggio", prende posizione a favore dell'allieva eliminata

09 gennaio 2021 a

Oggi ad Amici 20 Maria De Filippi ha dato l'appoggio ad un’allieva della sua accademia. Si tratta di Kika, cantante e allieva di Arisa. La ragazza si è sfidata con un’esterna, ha perso ed è stata eliminata. La De Filippi, dopo essersi dispiaciuta per l’eliminazione di Kika, ha rimproverato il resto degli allievi. "C’è chi si esprime ed ha il coraggio di dire quello che pensa di fronte agli altri. E c’è chi, invece, si nasconde dietro un in bocca al lupo generale”, ha detto.

A turbare la conduttrice è stato l’atteggiamento degli allievi. “In tanti sono legati a te veramente, altri fintamente” ha detto. Poi la De Filippi, che ha ammesso di essere molto dispiaciuta per l’esito della sfida: “Mi aspettavo che quelli che in casa ti stanno vicino ti sostenessero anche pubblicamente” ha spiegato. “Se ci fosse stato un posto in più tu sei una di quelle persone che merita di studiare”, ha poi concluso.

