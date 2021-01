Che Tempo Che Fa, Giovanna Botteri punge Striscia la Notizia: "Non sono una soubrette, mi vesto in modo civile"

10 gennaio 2021 a

Giovanna Botteri punge Striscia la Notizia. La pagina Twitter di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio di Rai 3, condivide le parole dell'inviata di Viale Mazzini dalla Cina. "Sono una giornalista, scrivo, lavoro, faccio reportage, il mio lavoro è tutto qui- ha detto lanciando una frecciatina al programma di Antonio Ricci che aveva parlato del suo look -, andare in tv, essere al mio posto. Da me la gente non si aspetta pettinature hollywoodiane, si aspetta di sapere le news, di sapere quello che sta succedendo".

E ancora, sempre più in esplicito riferimento alla trasmissione di Canale 5: "Non mi sono tinta i capelli, non indosso abiti firmati. Credo che sia un diritto di ognuno di noi di esprimersi al meglio, essere quello che siamo. Io faccio la giornalista non faccio la soubrette, cerco di essere vestita in modo civile, decente ma da professionista che lavora".

