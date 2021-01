C'è posta per te, i telespettatori contro Maria De Filippi: "Follia pura", "Diseducativo"

10 gennaio 2021 a

C'è posta per te è iniziata con le polemiche. A scatenarsi contro il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono stati i social. "Comunque due pesi e due misure - è uno dei commenti piovuti su Twitter durante la messa in onda -. A C’è posta per te zero mascherine, zero distanziamento, pubblico appiccicato e vastissimo. Tutto chiuso, gente che non può lavorare ma lì tutto come un anno fa. Possibile che nessuno dica niente?". Poi c'è anche chi ha accusato la conduttrice: "Ma Maria è Free Covid? Perché a C’è posta per te c’è il pubblico senza mascherine? E la Ferilli appiccicata ai signorini in studio senza distanze di sicurezza? Follia pura. Diseducativo!". Infine la stoccata finale contro Mediaset: "Questa trasmissione va proprio contro ogni decreto anti Covid. Ora anche l’abbraccio, spengo che mi sto innervosendo".

Eppure le puntate sono state registrate in precedenza. Secondo quanto riporta Leggo le registrazioni sono avvenute fra settembre e ottobre quando i contagi erano più bassi di quelli attuali.

