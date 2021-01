DiMartedì, fine Covid mai. Ilaria Capua gela l'Italia: "Cosa ci attende da qui al 2023"

13 gennaio 2021 a

Chi sperava di salutare per sempre la pandemia da Covid nel 2021 dovrà ricredersi. Pare ci voglia ancora tanto tempo per debellare il virus. A parlarne è stata Ilaria Capua a DiMartedì su La7: "Se gestiremo bene la campagna di vaccinazione, per tutto il 2021 cercheremo di abbassare il numero di focolai; poi nel 2022 gran parte della popolazione sarà vaccinata, ci saranno molte meno mascherine e potremo iniziare a comportarci come prima della pandemia". Secondo l'esperta, però, ci toccherà aspettare ancora un altro po' prima di dire addio al Covid: "Mi dispiace, ma non credo che prima del 2023 ci potrà essere il liberi tutti. Ci vuole tempo per vaccinare le persone e per gestire un fenomeno trasformazionale come una pandemia".

