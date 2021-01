Barbara D'Urso pubblica questa foto? Tam-tam: le voci che fanno impazzire i fan

Francesco Fredella 13 gennaio 2021 a

a

a

Nei panni della dottoressa Giò. Ed i suoi fan (che sono milioni) sognano. Quella serie tv, tanto cara alla fine degli anni Novanta, ha riportato a Barbara D'Urso tantissimo affetto. Ora Carmelita, che è la regina degli ascolti Mediaset, pubblica una foto con il camice da medico. E i fan sognano. Va in tendenza quello scatto che potrebbe nascondere un ritorno sul set della d’Urso, impegnata al momento con Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e Domenica Live (programmi fiori all’occhiello di Cologno Monzese, con ascolti altissimi). Carmelita potrebbe tornare a recitare nei panni della dottoressa Giò. Diversi mesi fa, la conduttrice aveva pubblicato una storia con un copione in mano. Sarà stato per caso quello della nuova serie della dottoressa Giò? Il pubblico lo spera. Per la D’Urso sarebbe l’ennesimo record.

"Ma che ci faccio con lui?". Spuntano dei messaggi drammatici, Paolo Brosio umiliato ancora dalla baby fidanzata?

"Sono certo che ci sia, ma...". L'amore segreto di Barbara D'Urso, bomba atomica del re del gossip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.