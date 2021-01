Grande Fratello Vip, "io sarei perfetta": siluro contro Antonella Elia, chi vuole farle il posto (e lo confessa a Signorini)

Francesco Fredella 15 gennaio 2021 a

Karina Cascella vuole fare il Grande Fratello Vip. “Sarei una perfetta concorrente, se mi chiamano ci penserò”, dice a Casa Chi (il format di Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale 5). “Come ho già detto, non farò L’Isola dei famosi, ho dovuto dire di no. Non riuscirei ad allontanarmi troppo da mia figlia. Se mi offrissero il GfVip l’anno prossimo? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. Se mi chiamano ci penserò, ma la percentuale è bassa“, continua. Sembra un’apertura. Occorre capire, adesso, cosa ne pensa Signorini (che è anche autore del GfVip).

Ma a quanto pare la Cascella vuole togliere il posto a Pupo e ad Antonella Elia. “Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piace nemmeno Pupo. Che faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute. Poi l’Elia… ragazzi davvero? Spero che la produzione prestò capirà che io in quel ruolo sono perfetta“, conclude.

