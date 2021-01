I Soliti Ignoti, "aspetti che finisca la musica": Amadeus ferma la concorrente nel pallone, ma cosa fa?

15 gennaio 2021 a

Altro vuoto di memoria a I Soliti Ignoti-Il ritorno. Questa volta a dimenticare gli indizi è la giovane Tamara. Nella puntata del programma di Rai 1 la concorrente non ricorda il secondo indizio da dare all'attore in gioco Pierpaolo Spollon. A questo punto ad Amadeus non rimane che sdrammatizzare: “Se vuole ci può dire direttamente il terzo”. Ma Tamara dopo la battuta ha subito ricordato: "In America durante il viaggio di nozze ho mangiato la pizza con prosciutto e ananas". Infine il terzo indizio: “Ho sempre un bell’assortimento in esposizione”.

Le gaffe non sono però finite. La stessa Tamara poco dopo ha rischiato di sbagliare anche l’uscita dallo studio, quando Amadeus le ha indicato la porta giusta. E ancora, l'ignota numero 4 ha iniziato a presentarsi ancora prima che il jingle introduttivo finisse. “Aspetti che finisca la musica altrimenti non la sentiamo” le ha quindi detto il conduttore di Soliti Ignoti ridendo.

