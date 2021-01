Striscia la Notizia, il pazzesco fuorionda di Matteo Renzi sulla crisi: "Quando ho detto a Conte che me ne andavo...", tutta una farsa?

15 gennaio 2021 a

Striscia la Notizia ha tirato fuori dall’archivio il deepfake del fuorionda di Matteo Renzi, trasmesso su Canale 5 il 23 settembre 2019. “Un anno e mezzo fa avevamo previsto tutto! Altro che giornalisti, il Gabibbo conosce il futuro”, ha scritto il tg satirico di Antonio Ricci a corredo del video in cui il leader di Italia Viva usciva dal governo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte. In pratica Striscia si era mossa con largo anticipo, immaginando l’addio di Renzi al governo e la conseguente crisi: “Dovevi vedere la faccia di Conte quando gli ho detto che me ne andavo… Ho detto, ragazzi, scusate ma me ne vado, non si può stare con Zingaretti che ha il carisma di bombolo e con Conte che ha la faccia da cretino. Per carità, dai”.

