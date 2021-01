Myrta Merlino a L'aria che tira smaschera l'ex M5s Gregorio De Falco: "Mercato delle vacche", lui senza parole

15 gennaio 2021 a

"Dopo tre suicidi, finalmente Renzi è un uomo morto": Gregorio De Falco ci va giù pesante mentre commenta la rottura del leader di Italia Viva, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La 7. "Mi dispiace per lui dal punto di vista umano, aveva ottenuto quasi tutto quello che chiedeva, non ho capito il motivo per cui alla fine ha mollato", ha continuato il senatore del gruppo misto. Secondo lui, inoltre, non bisogna ridursi a fare il "mercato delle vacche", ma è necessario che il nuovo governo si prefigga un obiettivo importante, cioè la battaglia al Covid. "Quindi è solo un caso che lei sia al mercato stamattina. Lei non si sente sul mercato, giusto?", ha chiesto ironicamente la Merlino, riferendosi al fatto che alle spalle di De Falco ci fosse proprio un mercato della frutta. Il senatore ha risposto in maniera affermativa e infine ha aggiunto: "La responsabilità è un fatto individuale e quasi intimo, mentre il costruttore deve seguire un progetto da realizzare alla luce del sole".

