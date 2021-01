È sempre mezzogiorno, Alessandro Cattelan gela Antonella Clerici: "Quella tua telefonata che mi ha creato tanti problemi"

15 gennaio 2021 a

Siamo a È sempre mezzogiorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici. E nella puntata di oggi, venerdì 15 gennaio, l'ospite d'onore è Alessandro Cattelan. Ed emerge un curioso aneddoto. La conduttrice ha raccontato di quando si trasferì ad Arquata Scrivia, comune nei pressi di Tortona dove Cattelan è cresciuto. Ai tempi chiamò il collega per informarsi circa le scuole superiori, insomma alla ricerca di consigli su dove mandare la figlia Maelle. E Cattelan le sconsigliò la scuola del piccolo comune: "Ti dissi di non mandarla al liceo di Tortona e mi creò un sacco di problemi. Non la presero benissimo questa cosa", ricorda Cattelan. Insomma, una telefonata che, con discreta evidenza, oggi non rifarebbe.

