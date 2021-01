Non è l'Arena, "Mauro Corona dirà la sua verità su Berlinguer e Di Mare": altra bomba di Giletti, grosso imbarazzo in Rai

16 gennaio 2021 a

Mauro Corona sarà ospite di Massimo Giletti nella puntata di Non è l’Arena in programma domenica 17 gennaio in prima serata su La7. L’opinionista montanaro tornerà in tv, tra l’altro sempre in una rete rivale della Rai, per raccontare le sue verità sul caso ormai arcinoto che lo ha visto suo malgrado coinvolto nel triangolo con Bianca Berlinguer e Franco Di Mare. Quest’ultimo non ha voluto saperne di riammetterlo a Cartabianca, dopo la sfuriata in diretta che la stessa conduttrice gli ha già perdonato in più occasione. E allora Corona ha iniziato il giro delle trasmissioni: non poteva mancare anche a Non è l’Arena, dove dalle anticipazioni risulta che non solo verrà ascoltata la versione dell’opinionista montanaro, ma verranno fatte sentire anche le ragioni della Berlinguer e del direttore di Rai3.

