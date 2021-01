Mediaset, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi: "Torna la Champions League, in chiaro e in pay". E sulla finalissima...

16 gennaio 2021 a

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rilanciare Mediaset nel calcio pay. Una mossa che ha sorpreso gli addetti ai lavori ma che restituisce la misura delle ambizioni dell’azienda. Stando alle indiscrezioni di Radiocor, Sky e Mediaset sono indirizzate verso i pacchetti più importanti dei diritti audiovisivi per trasmettere la Champions League 2021-24: se Sky manterrà i diritti per un totale di 121 partite annue, Mediaset invece pare che abbia ottenuto l’esclusiva in chiaro della migliore partita del martedì e della finalissima, con la vera novità rappresentata dal fatto di poter trasmettere in streaming gli altri 104 incontri. Esclusi ovviamente quelli di Amazon Prime Video, la piattaforma che farà il suo esordio assoluto in Champions con i migliori match del mercoledì e la Supercoppa Europa. Manca ancora l’ufficialità, ma non si prevedono colpi di scena: per quanto riguarda Mediaset, le certezze sono il ritorno sul mercato Pay e le 17 partite che saranno trasmesse in chiaro su Canale 5.

