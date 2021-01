Amici, rovinosa rissa davanti a un'allibita Maria De Filippi: "Arrogante", "Questo è bullismo". Interviene Lorella Cuccarini

16 gennaio 2021 a

Volano stracci nello studio di Amici di Maria De Filippi. Al centro dello scontro avvenuto nel programma di Canale 5 ci sono la professoressa di danza Alessandra Celentano e la professionista Elena D'Amario. Quest'ultima era stata cacciata dalla sala prove nei giorni scorsi per essere intervenuta contro la Celentano in difesa di un'allieva, Rosa. Nella puntata di oggi su canale 5 c'è stato il chiarimento davanti alla conduttrice. A intervenire, per difendere la D'Amario, è stata Lorella Cuccarini: "Questo è bullismo, non posso accettare queste vessazioni. Lo conosco bene il vero lavoro, ma non si può fare piangere le ragazze tutte le sere". Immediata la replica della Celentano: "Mi hai mandato la tua assistente a controllare non so cosa, la quale corregge alle mie spalle, si intromette senza nessuna richiesta e con tono indisponente. Elena per me è stata arrogante e insistente. Se fosse stata zitta non l'avrei cacciata. Ti prego, visto che lavora per te, di metterla in riga". A quel punto la De Filippi ha chiamato in studio Elena, per darle la possibilità di spiegare. "La correzione della maestra c'è stata perché in una frazione di secondo ho incrociato lo sguardo di Rosa e le ho fatto capire di indurire gli addominali... Sono intervenuta nel momento in cui c'era una persona che trattava male un'altra persona", ha detto la ballerina. Alessandra Celentano, però, dopo aver perso la pazienza ha deciso di lasciare lo studio: "Maria se tu permetti questa cosa io me ne vado".

