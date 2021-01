Grande Fratello Vip, "mi piace la sua compagna": confessione pesantissima, c'entra Alessandro Sallusti

Francesco Fredella 20 gennaio 2021 a

Endorsement senza precedenti al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi fa una confessione nel corso dell'ultima notte trascorsa della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E spunta, per la prima volta, il suo parere sugli opinionisti in tv. “Mi piace Patrizia Groppelli”, dice l’influencer. Che conta molto sul giudizio della compagna di Alessandro Sallusti. Da anni è presente nei salotti tv della d’Urso e non fa sconti a nessuno. Molti fan di Zorzi, che sperano di vederlo presto al Live contro tutti, immaginano una sfera verde della Groppelli. E se fosse rossa? Chissà. L’opinionista, intanto, non commenta il giudizio di Zorzi. Mistero. Il resto è storia di questi giorni.

