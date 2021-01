CartaBianca, "ce lo hanno detto alle 20.40". La furia di Bianca Berlinguer, a che folle ora la mandano in onda: i vertici Rai nel mirino

20 gennaio 2021 a

Cartabianca, in onda martedì 19 gennaio dopo il dibattito e il voto sulla fiducia del Senato al governo di Giuseppe Conte, è cominciato in ritardo: alle 21.50. La terza rete, a differenza di altri canali generalisti, ha scelto la diretta pura della prima e seconda chiama. Una scelta che non deve essere piaciuta alla conduttrice del talk-show, Bianca Berlinguer: “Partiamo con grave ritardo, abbiamo seguito fino ad adesso la chiamata del voto per la fiducia al governo”, ha esordito. La Berlinguer ha fatto sapere di aver ricevutola notizia del ritardo della messa in onda solo alle 20.40: “I lavori al Senato sono stati più lunghi perché hanno parlato più di quanto avrebbero dovuto”. La Berlinguer ha poi accolto Corrado Augias per i primi commenti con una battuta: “Poveretto, stava aspettando con me da tanto tempo. Stasera ti do del tu, dopo quest’attesa assieme di quaranta minuti dietro le quinte…”, ha esclamato. "Dovremo correre più delle altre sere abbiamo dovuto ridimensionare l’ultima parte”. ha concluso la conduttrice.

