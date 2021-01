Oggi è un altro giorno, nel mirino Bruno Vespa: "Perché da lui sì e da me no?", il collega punta i piedi

21 gennaio 2021 a

a

a

Gigi Marzullo è stato ospite di Serena Bortone nella puntata di giovedì 21 gennaio di Oggi è un altro giorno. Davanti alle telecamere di Rai1, il famoso intervistatore si è lasciato andare ad una considerazione un po’ scomoda, dato che ha tirato in ballo un pezzo grossissimo di viale Mazzini. Si tratta di Bruno Vespa e il motivo è racchiuso tutto in queste parole: “Chi vorrei intervistare? Papa Francesco. Prima o poi mi troverà sotto il suo portone e non potrà dirmi di no. Perché da Vespa sì e da Marzullo no?”. In precedenza per sciogliere il ghiaccio Marzullo aveva confessato di sentirsi un po’ a disagio nell’essere intervistato dalla Bortone: “Provo vergogna a parlare di me. È molto più facile far parlare gli altri. Mi raccomando, intervistami come sai fare tu, con dolcezza”.

