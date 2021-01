Grande Fratello Vip, disastro "sporchissimo". Microfono aperto, nessuno se ne accorge: cosa scappa all'autore, mani nei capelli

21 gennaio 2021 a

“Ragazzi, vi ricordo che non dobbiamo… evitare proprio i contatti, anche esterni, con Tommaso”. La regia del Grande Fratello Vip - reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - si dimentica i microfoni accesi e manda in onda alcuni frasi confuse, che hanno scatenato un piccolo caso sui social. Nei video, infatti, si sente distintamente la voce di uno degli autori che manda nel panico i concorrenti, che non capiscono subito di cosa stesse parlando. Qualcuno in rete ha pensato addirittura che si riferisse al fatto di non far incontrare i familiari a Tommaso Zorzi, dopo che la madre di quest’ultimo aveva avuto un litigio con uno degli autori. In realtà non c’è alcun caso, ma solo in fraintendimento nato a causa del microfono aperto: Tommaso ha scoperto che il bagno della casa è di nuovo intasato e il GF Vip pare proprio che si riferisse a contatti con l’idraulico che deve riparare il guasto.

