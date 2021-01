Cartabianca, polemica sulla Rai: "Andrea Scanzi pagato per le ospitate"

22 gennaio 2021 a

a

a

Polemica su Cartabianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Il motivo? Andrea Scanzi. "Il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, non ha percepito alcun compenso per la sua partecipazione alla trasmissione del 22 dicembre scorso, mentre il giornalista Scanzi è ingaggiato da Cartabianca come opinionista e dunque percepisce un gettone legato alla sua professione". A darne la notizia è il segretario della commissione parlamentare di Vigilanza Michele Anzaldi che ha diffuso la risposta dalla Rai a una sua interrogazione.

"Misero e deludente". De Bortoli a botta calda, bombarda Conte dalla Berlinguer

Non solo, perché il deputato di Italia Viva ha anche messo il dito nella piaga ricordando che per ogni giornalista essere ospite della tv pubblica rappresenta in sé una "importante" occasione di "visibilità. Insomma, non basta andare in tv e a volte presentare i propri libri? Evidentemente no.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.