C'è posta per te, Maria De Filippi zittita dalla signora: "Ti do una corta e impiccati", "P***co cane", mai accaduto

Nervi tesissimi a C'è Posta per Te, e a farne le spese è Maria De Filippi, letteralmente zittita da una signora in studio. Lisa ha invitato il padre Salvatore per cercare di riconciliarsi. Insieme a lui c'è però Graziella, la seconda moglie. Lisa la accusa di averla sempre trattata con eccessiva severità, preferendole la figlia naturale Claudia. "Ho registrato tutto, chiamate, messaggi... Maria ora te li faccio vedere", si scalda la signora Graziella, cogliendo di sorpresa la De Filippi. La situazione si fa bollente. Graziella rivela che la figliastra le avrebbe detto un giorno: "Ti do una corda e impiccati". Di fronte alla smentita della ragazza, la signora ha replicato con un significativo "Por***o cane". E quando la De Filippi ha cercato di riportare la calma, la seconda moglie di Salvatore è esplosa: "Aspetta... shhh". Mai accaduto prima.

