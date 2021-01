Domenica In, “Perché non vai a fare in c***?”: Mara Venier abbandona lo studio, un clamoroso litigio

24 gennaio 2021 a

a

a

Mara Venier ha ospitato l’amico e collega Teo Mammucari nella puntata di Domenica In del 24 gennaio. Non sono mancate le battute e i momenti di grande ilarità, soprattutto quando i due hanno ricordato le loro liti passate a Tu si que vales. In particolare Mammucari - che nella scorsa edizione del Cantante Mascherato ha trionfato stupendo tutti - ha tirato fuori lo storico episodio dell’abbandono dello studio da parte della Venier, che si era risentita dopo essere stata stuzzicata troppo dal collega. La padrona di casa di Domenica In ha mandato in onda il video proprio di quell’episodio, in cui la Venier si mostra insofferente per l’insolenza di Mammucari: “Teo, ma perché non vai a fare in c***, eh? Non è che il pubblico ti ama moltissimo quando continui a offendermi”. A quel punto Mara abbandona lo studio con la De Filippi che la rincorre: a distanza di anni tra la Vanier e Mammucari il rapporto è ottimo.

Domenica In, "interrogazione parlamentare in arrivo" per Mara Venier. Cosa manda in onda la regia: sconcerto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.