Domenica In, "mi sento aggredito": Mara Venier gelata dall'ospite, finisce malissimo su Rai1

Mara Venier ha avuto l’onore di ospitare una star del cinema mondiale come Franco Nero. Grazie ad un legame diretto, la conduttrice di Domenica In è riuscito a convincerlo ad apparire dinanzi alle telecamere di Rai1 per un’intervista. La Venier è però stata “gelata” subito dall’ospite, apparso un po’ restio ad aprirsi: “Se mi fai un’intervista io mi sento aggredito. Mi chiedi, mi chiedi, non mi piace”. Mara allora ha cercato di metterlo subito a suo agio: “Siamo stati tante volte a casa a chiacchierare”. Tra l’altro a un certo punto Nero ha tirato fuori una vecchia storia sul matrimonio della Venier: “Sto ancora aspettando il tuo invito. Ti sei scordata, non ho mai ricevuto l’invito, te lo dico io”. La conduttrice di Domenica In non è stata molto chiara a riguardo: “Non è vero, anche ad altre persone l’invito non è arrivato. Poi ti dirò, adesso non posso dirlo pubblicamente. Mi sono fatta dei nemici”.

