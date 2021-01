Domenica Live, "mi ha chiusa dentro e poi...": d'Urso sotto choc per questa vip violentata

24 gennaio 2021 a

Il racconto di Francesca Cipriani a Domenica Live lascia tutti senza fiato. “Da ragazza, avevo 19 anni, ero al mio approccio lavorativo, nella mia città, a Sulmona. Il mio datore di lavoro mi ha chiuso dentro il negozio, ha chiuso entrambe le porte. Ha tentato di violentarmi”, racconta la Cipriani che sta inanellando da anni un successo dopo l’altro. Il suo racconto è meticoloso, pieno di dettagli. E’ una pagina che Francesca, con un passato da giornalista nelle tv locali abruzzesi, non cancella.

“Mi ha messo le mani addosso. Io all’inizio dicevo: “no no”. Poi la voce mi è mancata. Alla fine sono svenuta. Lui allora si è spaventato, mi ha liberato e io sono riuscita a scappare. Fuori c’era mia mamma, spaventata, perché era tardi. Il lavoro finiva alle 20, erano le 21.30. Io ero sotto choc”, continua. “Mi ha portata in ospedale. Ho saputo dopo che quello che avevo vissuto io era già successo a un’altra. Quell'uomo aveva violentato una donna. Se lo avessi saputo prima non sarei mai andata a lavorare lì. Ho subito denunciato”. Gelo in studio. Francesca piange. La commozione ha il sopravvento. “Mia madre era ignara, lei è tutta la mia vita”, continua la Cipriani.

