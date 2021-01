Striscia la Notizia, sconvolgente insinuazione su Elettra Lamborghini: "Sapete come è diventata famosa?", roba spinta

27 gennaio 2021 a

Sotto a chi tocca. E oggi tocca alla mitica Elettra Lamborghini, la quale finisce nel mirino di Striscia la Notizia. "Donna conturbante che scuote gli animi. E non solo", afferma la voce fuori campo di Ezio Greggio nel corso del servizio trasmesso su Canale 5 nella puntata di martedì 26 gennaio. "Per diventare famosa non è stato necessario muovere mani e monti, è stato sufficiente muovere il sedere in tv", aggiungono graffianti dal tg satirico riferendosi alla specialità della mitica Elettra, ossia il Twerking.

Ma si parla dell'ereditiera per altro. Già, perché è lei la protagonista di Fatti e Rifatti, la rubrica in cui si mettono a nudo i ritocchini ai quali si sono sottoposti i vip. E così, dopo la consueta carrellata di momenti televisivi surreali, comici e un poco imbarazzanti che la riguardano, ecco arrivare il verdetto dello scanner-test. Ovviamente positivo. Secondo quanto messo in evidenza da Striscia, si sarebbe rifatta le labbra: in effetti il confronto con il passato parla abbastanza chiaro. "Dal confronto sembra che se le sia gonfiate... è vero?".

Striscia, Fatti e Rifatti su Elettra Lamborghini: il servizio

Negli ultimi giorni, la Lamborghini aveva fatto parlare di sé per il rischio di una insufficienza renale che la spaventava, tanto che ha chiesto aiuto anche ai suoi seguaci su Instagram. "Bevo al massimo un bicchiere d’acqua la mattina con due pastiglie... Non riesco a bere, ma da ‘sta settimana mi devo sforzare", spiegava in una story. "Inutile dirvi che non bevo il thè perché per me è acqua calda... però mi piace lo zenzero e il limone… e il latte di soia, ma quello non è acqua", aggiungeva. I guai di Elettra Lamborghini ora sono alle spalle?

