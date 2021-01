Striscia la notizia, scandalo Agenzia delle Entrate: "Tasse da pagare su soldi mai presi"

28 gennaio 2021 a

Una richiesta assurda quella che l'Agenzia delle Entrate avrebbe fatto ai danni di un uomo. A segnalarlo è stato lui stesso a Riccardo Trombetta di Striscia la Notizia: nello specifico l'ente ha chiesto il pagamento delle tasse relative a un risarcimento mai arrivato. "Nel 2007 è venuto a mancare mio zio per una tragedia causata da un’altra persona. Nel 2017 arriva la sentenza che condanna il colpevole e riconosce alla mia famiglia un risarcimento di 1 milione e 200 mila euro, che però non è mai arrivato - ha raccontato l'uomo a Striscia -.. Sorpresa delle sorprese: ad aprile 2019 ci arriva la cartella dell’Agenzia delle Entrate di circa 37mila euro di tasse da pagare sul milione che non abbiamo mai preso".

Uno scandalo non da poco. A questo punto l'uomo ha segnalato l'errore all'Agenzia delle Entrate, senza però sortire alcun effetto. "Dopo la segnalazione, l’ente ha riconosciuto l’errore ma ha invitato comunque a pagare, nell’attesa che – magari con ricorso - arrivino i soldi che mi spettano". Una situazione assurda, da cui sembra non ci sia via d'uscita. "Non è giusto pagare una tassa su una cosa che non ho mai avuto. Credo sia giusto informarsi prima di mandare delle cartelle", ha ribadito il segnalatore.

Il servizio si è chiuso poi con una scena del Padrino rivisitata in maniera ironica, in cui il protagonista dice: "Chiedono il pizzo pure sui soldi che uno ancora deve incassare. Dovrebbero cambiare nome e chiamarsi "Agenzia delle Entreranno". Ho fatto la battuta...del resto, rispetto a loro, noi facciamo ridere".

