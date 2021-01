Striscia la Notizia, Ezio Greggio ridicolizza Danilo Toninelli: "Conte si è dimesso? Ma come...", umiliazione estrema in prima serata

29 gennaio 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, nell'anteprima della puntata, quella in cui Ezio Greggio ne presenta i contenuti e si spende in qualche battuta sugli avvenimenti delle ore prima. La puntata è quella trasmessa ieri, giovedì 28 gennaio, su Canale 5. "Che meraviglia essere qui con voi", premette Greggio. Dunque, il monologo dal sapore politico, nei giorni delle consultazioni, dei tentativi disperati di Giuseppe Conte di sopravvivere e della caccia ai responsabili. "Lo sapete, Sergio Mattarella ha dato il via alle consultazioni incontrando il gruppo autonomie con i suoi nove senatori; il gruppo misto con i senatori che appoggiano Conte. E Azione, di Carlo Calenda, che rappresenta... Carlo Calenda", attacca Greggio, con una stoccata al candidato sindaco a Roma.

"Tre milioni di euro per 3 stanze". La vergogna della Rai svelata da Striscia la Notizia: come buttano nel water i vostri soldi

Dunque, si passa all'altro tema del giorno: il caos che ha travolto il Festival di Sanremo, con Amadeus che minaccia il passo indietro dopo che il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha chiuso alla possibilità che ci sia del pubblico. "Franceschini ha respinto la proposta della Rai di usare dei figuranti come pubblico di Sanremo. Niente figuranti? Ma allora quest'anno rischiano di non esserci neanche i cantanti in giuria: anche quelli sono figuranti, è dal 1920 che è tutto deciso prima. Vecchia storia di Striscia", azzanna Greggio, facendo riferimento ai presunti brogli alla kermesse, brogli ai quali, da sempre, Striscia è molto "sensibile".

Infine si torna alla politica, o presunta tale. Ed ecco che il tg satirico ridicolizza Danilo Toninelli. Come? Proponendo un meme che ha come protagonista, suo malgrado, proprio l'ex ministro grillino. Eccolo interrogarsi: "Giuseppe Conte si è dimesso? Ma come, non sapevo nemmeno che fosse ricoverato". Toninelli colpito e affondato. Infine, un secondo meme che ha come protagonista Matteo Salvini e il suo celeberrimo "lei spaccia?" al citofono. Ed ecco che dopo la notizia dell'indagine a carico dei due indagati nell'appartamento di Bologna, ecco che la risposta fornita al leader della Lega diventa: "Aspetti, le passo papà".

Striscia, lo sfottò di Ezio Greggio a Toninelli: il video

"Una virgola sbagliata". Il disoccupato si risveglia milionario, il caso (inquietante) rivelato da "Striscia" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.