Striscia la Notizia, nemmeno un carro attrezzi a Napoli. La municipale: "Sono andati tutti in pensione"

Non c'è nemmeno un carro attrezzi a Napoli. E quindi le auto non possono essere rimosse. Lo ha fatto presente un vigile urbano del capoluogo partenopeo a Striscia la Notizia. Nel servizio che andrà in onda questa sera, a partire dalle 20 e 35, Luca Abete raccoglie questa segnalazione: "Giuro sui miei figli che non ci sono carri attrezzi a Napoli. Siamo rovinati", dichiara l'uomo. E ancora: "Uno si becca il verbale, ma l’auto non viene rimossa. Purtroppo non abbiamo il carro attrezzi perché chi se ne occupava è andato in pensione da almeno un anno e nessuno ancora l’ha sostituito", aggiungono i suoi colleghi della polizia municipale.

Una situazione surreale, insomma, di fronte alla quale nessuno sa cosa fare. L'inviato del tg satirico, allora, è andato a chiedere spiegazioni al comandante della polizia locale di Napoli, Ciro Esposito, che ha confermato quanto denunciato dal vigile urbano e dai suoi colleghi. "Purtroppo sono andati in pensione tutti gli operai e gli autisti dei carri attrezzi e ho dovuto chiedere, attraverso una procedura tortuosa, di poter esternalizzare il servizio", ha spiegato il comandante.

Ciro Esposito poi ha continuato: "Alla gara pubblica hanno partecipato due ditte, ma ad oggi è tutto bloccato perché una delle due ha presentato ricorso al Tar, e siamo ancora in attesa di alcuni sviluppi di carattere amministrativo e dell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Spero di riattivare il servizio in tempi brevi".

