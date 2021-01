Cantante mascherato, "si è consumato un dramma". Milly Carlucci, panico a meno di 24 ore al debutto

29 gennaio 2021 a

"Si è consumato un dramma!": Milly Carlucci entra nel panico a poche ore dalla prima puntata de Il Cantante mascherato, il programma in onda questa sera su Rai 1. "Ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare", ha raccontato la conduttrice in collegamento telefonico a E' sempre mezzogiorno. E ancora: "C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il Covid… Non sapevamo più cosa fare", si è sfogata così la Carlucci con Antonella Clerici.

Poi, però, la conduttrice ha rassicurato tutti: "Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato.​ Correte a salvarmi! Sarà un gemellaggio tra il Cantante Mascherato e Ballando". Una chiamata alle armi dell'ultimo minuto. Ma a Milly Carlucci nessuno sa dire di no, quando chiama la risposta è assicurata. E così la prima puntata della seconda edizione de Il Cantante mascherato è salva: andrà in onda regolarmente questa sera alle 21 e 25 su Rai 1. I ballerini di Ballando saranno presenti sia nella prima che nella seconda puntata, poi si vedrà.

Milly Carlucci aveva raccontato il dramma con un video, che ha poi pubblicato su Instagram: ci sono lei e due maestri di Ballando con le Stelle. "Questo accadeva ieri sera, i miei ragazzi mi hanno commosso. Li ho chiamati alle 22 e alle 23 hanno fatto il tampone e si sono radunati in sala prove e hanno lavorato fino all’alba! Grazie di cuore", ha scritto la presentatrice.

