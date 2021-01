Grande Fratello Vip, massacrata Elisabetta Gregoraci: "Choc, mi fai tristezza". Il gesto proibito e la vip che apre il fuoco

30 gennaio 2021 a

a

a

Nella storia mai nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si intromette anche Giulia De Lellis. L'influencer, dopo la puntata del 29 gennaio del Grande Fratello Vip, ha preso le difese di Giulia Salemi. Durante il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Pretelli è stato scelto dal pubblico come secondo finalista. Come premio? Fargli incontrare la showgirl calabrese. Eppure il faccia a faccia non è piaciuto né al pubblico né alla stessa De Lellis, che ha deciso di prendere le difese della fidanzata dell'ex velino di Striscia la Notizia.

"Operata d'urgenza dopo il GfVip". Drammatico intervento per Elisabetta Gregoraci, ciò che aveva sempre taciuto

"Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi… - ha scritto nelle sue storie Instagran - Giulia ora non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?. Giulia è la sua attuale fidanzata. E lei, Elisabetta la sua vecchia fiamma. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò. Che tristezza solo questo!! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto, perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti". Infine l'augurio alla collega influencer: "Forza Giulia, sei troppo buona”.

Entra nella casa, ma non da sola: il diktat "bestiale" di Alda D'Eusanio, Mediaset costretta alla resa. Questa sera...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.