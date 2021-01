Verissimo, scacco matto a Elisabetta Gregoraci: un video drammaticamente imbarazzante, la Toffanin mostra questa roba...

30 gennaio 2021 a

Silvia Toffanin non delude mai dal punto di vista degli ospiti e per la puntata di Verissimo di sabato 30 gennaio è riuscita a portare in studio Elisabetta Gregoraci. Tra l’altro con lei c’era pure la sorella Marzia, che quindi ha assistito direttamente al video molto particolare mandato in onda dalla conduttrice di Mediaset e riguardante l’esperienza dell’ex moglie di Flavio Briatore al Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è infatti stata la protagonista indiscussa di questa edizione del reality di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, anche e soprattutto per l’amicizia “speciale” che è nata con Pierpaolo Pretelli.

Il quale però ha gettato alle ortiche ogni possibilità fuori dalla casa, iniziando una relazione con Giulia Salemi dopo che la Gregoraci è uscita dal GF Vip. La Toffanin allora ha mostrato un video che ricalca proprio i momenti romantici e le liti tra Elisabetta e Pierpaolo, confrontandoli con quelli tra l’ex velino e la Salemi che appaiono una brutta copia sbiadita. “Allora, come li vedi questi due?”, ha chiesto maliziosamente la conduttrice di Verissimo. La Gregoraci ha riso evidentemente imbarazzata e non ha saputo bene cosa rispondere, tanto da farfugliare un po’ prima di esclamare “benissimo”.

Incalzata dalla Toffanin, ha poi aggiunto “chiedetelo a lui se è innamorato. Ormai ho imparato, faccio la diplomatica. Quello che posso dire è che la nostra amicizia è stata molto bella e vera, si vede anche dalle immagini, il resto è televisione”. Una frecciatina mica da ridere a Pretelli e soprattutto alla Salemi…

