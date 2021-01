Domenica In, ricordate Kabir Bedi? Sconvolgente, torna in tv ed è irriconoscibile: ecco il suo volto oggi

31 gennaio 2021 a

a

a

Ve lo ricordate Kabir Bedi, l'attore e interprete del mitico Sandokan? Bene, oggi - domenica 31 gennaio - era ospite in collegamento direttamente dall'India con Mara Venier, a Domenica In, il programma del pomeriggio di Rai 1. L'attore ha fatto il punto sulla situazione-coronavirus nel Paese. Ma soprattutto ha fatto parlare la sua "mutazione": sembra proprio che si sia sottoposto a qualche ritocchino, tanto che il volto sembra assumere dei connotati un poco differenti rispetto a quelli che conoscevamo. La foto qui sotto, in effetti, parla chiaro.

Al netto del suo aspetto, come detto, Kabir Bedi ha parlato della pandemia: "Qui in India abbiamo avuto una situazione pessima da marzo a giugno con quasi 10 milioni di casa, qualcosa è poi cambiato all’improvviso ed il numero dei contagi si è ridotto con un tasso di guarigioni del 97% e solo l’1,5% di tasso di mortalità", ha rimarcato. Sconosciuti i motivi: "Qualcuno dice che abbiamo un’immunità naturale, uno dei maggiori medici che guida la lotta al Covid in India dice che ci sono stati altri virus Covid e forse abbiamo sviluppato una immunità naturale al virus". Eppure, ripete, "non c'è una spiegazione".

Addio Domenica In (e anche alla Rai?). Un terremoto: offerta pazzesca a Mara Venier, un radicale cambio di carriera

L'attore è comunque entusiasta per come l'emergenza coronavirus sembra rientrare in India: "È una specie di miracolo che tutti cercano di spiegare e capire", ha aggiunto. "Visto le statistiche forse davvero abbiamo sviluppato l’immunità di gregge", ha ribadito. Dunque, sul fronte vaccini, Kabir Bedi ha spiegato che "al momento si stanno vaccinando solo gli operatori sanitari" e chi in futuro vorrà il siero dovrà registrarsi con una app e mettersi in attesa.

“Ero in un momento difficile della mia vita”. La Ricciarelli si confessa dalla Venier: "Non lo rifarei più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.