Storie italiane, "mi dissocio". Eleonora Daniele contro Alba Parietti, gelo in studio su donne e polizia

02 febbraio 2021

"Non sono d'accordo". Alba Parietti è durissima ed Eleonora Daniele si dissocia in diretta. Vivace confronto a Storie italiane, il talk mattutino di Rai1. Si parla di violenza sulle donne e la showgirl torinese si dice privilegiata perché vive in un posto in cui le forze dell'ordine potrebbero soccorrerla velocemente. "Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima", ha spiegato la Parietti.

Il dibattito arriva sulla scia dell'orrore di Minervino di Lecce, piccolo Paese in cui ha trovato la morte la 29enne Sonia Di Maggio, che aveva scelto la Puglia per rifarsi una vita con il suo nuovo amore e che è stata accoltellata e uccisa con ferocia inaudita dal suo ex fidanzato, arrivato a Minervino dalla Campania solo per vendicarsi della loro storia finita. "Non credo proprio che vi siano zone dove le forze dell’ordine non corrano subito in aiuto delle donne che denunciano. Mi dissocio da ciò che dici", ha replicato la Daniele, difendendo il lavoro di polizia e carabinieri. "Sono tanti anni che mi occupo di cronaca - ha sottolineato ancora la presentatrice -. Queste cose non dipendono dalle zone. Scusate se mi scaldo su questi temi, ma li conosco bene! E conosco molto bene anche i dettagli".

"Ci sono stati dei casi di donne non tutelate", ha tenuto duro la Parietti. E la Daniele ha provato a chiudere così la discussione: "Tu parli di casi singoli, io non sto salvando tutte le situazioni". "Mi sono spiegata male. Non volevo parlare di differenze in base alle zone d’Italia, ma di situazioni…", ha precisato ancora la Parietti, non trovando però la sponda della Daniele: "Non sono d’accordo con quello che dici. La penso diversamente".

