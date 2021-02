Grande Fratello Vip, "mi piace". Parla la madre della Salemi? Raptus-Gregoraci: il gesto estremo sfuggito quasi a tutti

02 febbraio 2021 a

Un dettaglio, pesantissimo, che forse ai più era sfuggito. Si deve tornare alla puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 1 febbraio, in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. Nel corso della puntata, ecco l'incontro tra Giulia Salemi e la madre, Fariba, che prima dell'ingresso nella casa della figlia le aveva promesso che non si sarebbe mai intromessa. Promessa evidentemente non mantenuta (due anni fa, alla prima partecipazione al GfVip della Salemi, l'incontro con la madre infatti le costò la squalifica).

Dunque, eccoci al dettaglio. Fariba, incontrando Giulia, si è spesa in alcune riflessioni su Pierparolo Pretelli, nuova fiamma della Salemi. E rivolgendosi a lui afferma: "All'inizio non mi piacevi, poi pian piano osservandoti hai decifrato il lucchetto del mio cuore. Io vedo la luce nei tuoi occhi quando guardi Giulia, ogni giorno". Pretelli, da par suo, ha ammesso: "Anche io mi sto innamorando di lei". Ed eccoci, dunque, al dettaglio che forse era sfuggito: di fronte a quelle parole, Elisabetta Gregoraci, in modo sarcastico (ma molto eloquente), ha finto di alzarsi in piedi per abbandonare lo studio. La Gregoraci e Pretelli, infatti, prima dell'addio alla casa della ex di Flavio Briatore, erano molto vicini. Fariba, però, ha provato a metterci una pezza: "Eli, voglio conoscere anche te!". Appello, però, per ora caduto nel vuoto.

Parlando con la figlia Giulia Salemi, Faiba ha poi aggiunto: "Quando hai problemi, qualche malinteso, devi spiegarti una sola volta - ha premesso -. Le persone intelligenti ti fanno finire. Se hanno deciso di non ascoltarti non continuare. Invece di parlare, chiedi le storie degli altri, fai domande e ascolta. Tu eri una bambina per cui le maestre mi facevano sempre i complimenti, per l'educazione. Ogni volta che dici "c...." mi ferisci, non dirlo più", ha concluso Fariba, come sempre incontenibile.

