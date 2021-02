Pomeriggio 5, "su quella barca...": il vip vuota il sacco, bollori con Dayane Mello. Pesantissimi dubbi e gelo in studio

03 febbraio 2021 a

a

a

Antonio Zequila, ospite di Pomeriggio 5 ha raccontato alla conduttrice del programma di Canale 5, Barbara d’Urso, il presunto flirt con Dayane Mello. Zequila la cercò per un film, parlando al telefono per due ore e mezzo. A causa del Covid questo film non si è più fatto, ma loro due hanno continuato a sentirsi. La Mello pare sia andata anche a Sorrento a metà giugno per scattare delle foto e lo avrebbe invitato in barca. Zequila ha raccontato che ha dovuto declinare l’invito perché era a Roma per lavoro.

"Con che coraggio nega?". Dayane Mello, la madre ex prostituta e il fratello: Signorini in grossissimi guai

“Hai dato buca alla Mello!”, ha detto Serena Garitta, commentando le dichiarazioni di Zequila. Inoltre dopo tre mesi rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip, Zequila avrebbe parlato alla Mello di voler andare alle Maldive e Dayane avrebbe risposto “vengo anch’io!”. Notizia che ha incuriosito ulteriormente la conduttrice di Pomeriggio 5.

"La madre ex prostituta, scattano le diffide": Dayane Mello, la vendetta che si abbatte contro Alfonso Signorini

“Il film doveva essere con te protagonista?”, ha chiesto ancora la D'Urso. Zequila sorridendo ha risposto così: “Perché ti dispiace?”. Nel film erano previste delle scene senza vestiti tra il protagonista, ovvero Zequila, e la giornalista, il ruolo che voleva assegnare a Dayane Mello. Intanto l'altro giorno Dayane Mello dentro la casa del Grande Fratello, parlando a tu per tu con Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, ha rivelato di avere diversi dubbi su Maria Teresa Ruta. La modella di origini brasiliane ha anche dichiarato alle altre concorrenti di non credere molto all’amicizia tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, asserendo di pensare che vadano d’accordo solo per far felice il loro prediletto, Tommaso Zorzi, uno tra i favoriti per la vittoria finale al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "C’è questo rapporto con Stefania che sembra che si amano… Ma non è così…Loro cercano semplicemente di andare d’accorso per far felice Tommaso…”.. Il pensiero della Mello al GFVip che ha lasciato senza parole le altre concorrenti della Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.