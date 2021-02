Grande Fratello Vip, "il reality finisce qui": abbandono di massa dopo il lutto di Dayane Mello. Mediaset che fa?

03 febbraio 2021 a

Il Grande Fratello Vip potrebbe non arrivare al primo marzo, giorno in cui è prevista la finalissima del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. All’interno della casa l’atmosfera è infatti ai minimi storici dopo la notizia sconvolgente della morte di un fratello di Dayane Mello. Si chiamava Lucas e aveva 27 anni: pare che sia venuto a mancare improvvisamente in seguito a un incidente stradale.

In un primo momento la modella brasiliana aveva deciso di lasciare la casa, salvo poi rientrare poco dopo perché comunque non sarebbe potuta andare in Brasile a causa del coronavirus. Gli altri concorrenti si sono immediatamente stretti attorno a lei, il lutto di Dayane ha scosso profondamente tutti, anche i telespettatori fedelissimi della diretta del GF Vip. Ora tutti i vipponi sembrano essere d’accordo sul fatto di abbandonare in massa il reality, anticipandone la chiusura.

“Come facciamo ad andare avanti così? Non è che questa cosa passa un giorno e passa tutto, è da metabolizzare negli anni una tragedia così grande”. Anche Zorzi e Pretelli non hanno più le forze di andare avanti, così come la Mello non ha idea di come continuare il gioco. Samantha De Grenet allora si è fatta portavoce del gruppo: “Nessuno di noi vuole continuare, siamo tutti con te. Lunedì facciamo una bella finale”. Mediaset che cosa ne pensa e cosa deciderà di fare? Il caso è davvero difficile da affrontare.

