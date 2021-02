Striscia la Notizia, cannonata a Massimo Giletti: "A volte sbraitano". Ridotto così, come lo sorprendono

04 febbraio 2021 a

Ecco il meglio del peggio della settimana televisiva. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, il programma di Canale 5 nella sua puntata in onda mercoledì 3 febbraio. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lanciano il servizio facendo ironia sulla partita di Coppa Italia della sera precedente tra Juventus e Inter, vinta dai bianconeri per la gioia di Greggio.

Dunque, spazio alla carrellata di improbabili momenti televisivi. Tra questi, ecco la battuta di Alfonso Signorini ad Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, frase che ha fatto infuriare anche l'onnipresente Codacons. E ancora, Barbara D'Urso "poliglotta" a Live-Non è la D'Urso, alcuni momenti piuttosto imbarazzanti a La pupa e il secchione e viceversa, infine alcuni estratti della imperdibile ospitata della scorsa domenica di Ornella Vanoni da Mara Venier, a Domenica In.

Notevole, però, la quarta posizione riservata a Massimo Giletti e il suo Non è l'Arena, su La7. "Al quinto posto Mariano Amici, il medico anti-vaccino. E finisce tutto... in vax", spiega la voce fuori campo di Greggio. E in effetti, il delirio in studio è stato totale. Il medico negazionista e anti-vaccini sbraita: "Io li curo a casa, senza mascherina. Li ho guariti tutti". "Va bene, va bene", lo dileggia Giletti. Ma Amici sbrocca del tutto: "Sono fatti, non stregonerie". A quel punto, Giletti lo massacra: "No, è veramente fatto lei. Un conto è dare la possibilità di parlare, un conto è essere maleducati in questo modo. È due ore che fa questa roba", taglia corto. Il colpo di grazia arriva sempre da Greggio: "Insomma, per Giletti non sempre i fatti parlano chiaro. A volte sbraitano. E non si capisce nulla...", conclude.

Striscia, I nuovi mostri e Giletti: il servizio

