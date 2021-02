Amici, Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini: "Provoca danni difficilmente riparabili"

06 febbraio 2021 a

Uno scontro più acceso che mai quello che è andato in onda ad Amici tra due professoresse di danza, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Durante il daytime del pomeriggio, i ballerini della scuola di Maria De Filippi hanno ricevuto una lettera da parte della Celentano. Gran parte delle parole, però, è stata utilizzata solo per criticare Lorella Cuccarini.

Secondo la maestra di danza classica, la Cuccarini è troppo morbida nei giudizi che dà ai ballerini: “Ha preferito proteggere gli allievi togliendogli continuamente le castagne dal fuoco, provocando danni difficilmente riparabili in futuro”. Il rapporto tra le due, comunque, non è mai stato sereno, fin dall’inizio della trasmissione. Ora, però, la situazione sta peggiorando.

Adesso addirittura la Celentano, ogni volta che deve rivolgersi alla collega, la chiama “signora Cuccarini”. Cosa che non fa che aumentare la distanza tra le due. “Non condivido l’idea della signora Lorella Cuccarini. Quella in cui sostiene che ballare una coreografia non perfettamente adatta alle capacità di un ballerino possa nuocere all’allievo. Anzi, io sostengo l’esatto contrario – ha continuato la Celentano nella lettera ai ragazzi della scuola -. “Gli allievi ricalcano gli esempi che ricevono. E le loro insegnanti non stanno trasmettendo consapevolezza e senso di responsabilità. Peccato”.

