L'Eredità, risposta tragicomica di Matteo: il campione si "suicida" e le prof lo deridono. Gelo in studio da Flavio Insinna

Che flop a L'Eredità per il nuovo campione, Matteo, caduto rovinosamente a La Ghigliottina, il gioco finale del quiz pre-serale in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna (il neo-campione ha preso il posto di Andrea, che aveva trionfato nelle ultime sere). Il povero Matteo, nella puntata di martedì 9 febbraio, è crollato proprio al metaforico ultimo chilometro, perdendo il montepremi di 28.750 euro. Il punto è che il campione ha intuito la risposta corretta soltanto quando, ormai, era troppo tardi.

I cinque indizi della ghigliottina erano: passare, pesante, aria, regole e Savoia. In base a questi, Matteo ha risposto "mano". Sbagliato. La risposta corretta è stata rivelata da Insinna: "Cavalleria". Dunque la spiegazione del conduttore: "Una cosa può passare in cavalleria; c’è la cavalleria pesante; la cavalleria dell’aria; le regole della cavalleria; uno dei reggimenti italiani più antichi e prestigiosi era la cavalleria dei Savoia". E, ad essere onesti, si erano viste in passato ghigliottine ben più difficili.

Ma non è tutto. Perché le professoresse Sarah e Ginevra, dopo il flop di Matteo, se la ridevano. Lo ha confermato proprio Insinna, cedendo la linea al Tg1: "Noi cavalieri salutiamo Ginevra e Sarah - ha premesso -. Sono là che se la ridono. Purtroppo stasera non abbiamo potuto festeggiare ma ci riproveremo con il nostro cavaliere". Insomma, professoresse spietate: grasse risate per il flop di Matteo, che però potrà riprovare a sbancare a L'Eredità nella puntata di questa sera.

