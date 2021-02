Alessandra Mussolini, "Milly Carlucci era terrorizzata": cos'è successo dietro le quinte del Cantante mascherato

10 febbraio 2021 a

“Milly Carlucci era preoccupata che qualcuno mi riconoscesse”: adesso parla Alessandra Mussolini, reduce da Il Cantante mascherato. Dopo aver partecipato a Ballando con le stelle l’ex deputata ha lasciato la politica. Definitivamente. I colpi di scena non sono mancati: prima l’addio di Baby Alieno (sotto la maschera c’erano i Ricchi e Poveri) poi il resto dello show. La Carlucci ha fatto rientrare in gara l’alieno nella seconda puntata. Spareggio finale con la Tigre Azzurra (c’erano Gigi e Ross).

Il secondo colpaccio della seconda puntata è stato l’arrivo della Mussolini. Che ha mantenuto segreta la sua partecipazione al programma di Milly. Quando Alessandra ha alzato la maschera della Pecorella anche la giuria è rimasta senza parole. Molti pensavano che ci fosse Francesca Fialdini. A RadiocorriereTv, la Mussolini ha svelato tutti i segreti di questa avventura. “E’ stata un’esperienza esattamente all’opposto di Ballando con le stelle. Tutta nascosta, non parlavo con nessuno. Non potevo salutare, non potevo dire niente, una tortura. Milly era preoccupata che qualcuno mi riconoscesse per un gesto, per una mossa, invece non è successo”, dice la Mussolini.

“E’ una maschera che è l’opposto del mio carattere, la testa è quasi tutta rosa, colori che non sono i miei, la stessa cosa vale per i vestiti. La Pecorella è tutta leziosa, tutta gentilezza, io sono più rude. Essere nascosta in una testa così gigante ed essere giudicata solo dai gesti, dalla voce, è fantastico”, conclude.

